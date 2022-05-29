Политолог Бальбек оценил идею ЕК «укрепить отношения» с русскоязычной аудиторией в Эстонии
- Gettyimages.ru
По мнению политолога, вакансия штатного русскоязычного сотрудника, который должен осуществлять поддержку соцсетей представительства ЕК в Эстонии, создана лишь «для отчётности».
«Я бы сказал, европейцы забалтывают самих себя, что, мол, мы работаем, нашли консультанта, который лживой пропагандой должен переманить на нашу сторону всех русских в Прибалтике, ведь одному человеку это как раз по плечу», — сообщил Бальбек.
При этом борьбу «с дезинформацией» и работу с русскоязычным населением Эстонии Еврокомиссия намерена проводить на фоне распространения лживой информации с Запада, считает эксперт.
«Они будут и дальше лгать, оскорблять русскую нацию, а этот специалист будет «пожарным» в соцсетях», — добавил специалист.
Он также спрогнозировал низкую эффективность от результата при реализации данной идеи Еврокомиссии.
Ранее сообщалось о намерении ЕК «укрепить отношения» с русскоязычной аудиторией в Эстонии через соцсети.