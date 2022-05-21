FT: Эстония, Литва и Болгария стали лидерами по инфляции в ЕС

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Больше всех от двузначной инфляции пострадали Эстония, Литва и Болгария из-за роста потребительских цен в ЕС по причине энергозависимости от России, пишет Financial Times.

«Для многих европейцев работает следующий принцип: чем ближе они к России, тем быстрее растёт их стоимость жизни», — приводит выдержку из материала FT РИА Новости.

По словам авторов публикации, в лидерах по инфляции оказались Эстония, где потребительские цены за год выросли почти на 19%. В тройке также фигурирует Литва с показателем в 16,8% и Болгария — 14,4%.

При этом самый высокий уровень инфляции по всей Европе наблюдается в Турции — порядка 70% из-за обвала лиры.

Экономист Анна Титарева отметила, что падение доходов в еврозоне связано с резким ростом цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что инфляция в Великобритании достигла рекордного показателя за 40 лет.

С аналогичным заявлением выступило также федеральное статистическое ведомство Австрии.

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