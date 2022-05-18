Инфляция в Австрии достигла рекордного показателя за 40 лет

Инфляции в Австрии по итогам апреля достигла 7,2% в годовом выражении, что стало максимальным показателем с октября 1981 года.

Об этом сообщает федеральное статистическое ведомство Австрии.

«В апреле 2022 года потребительские цены снова значительно выросли по сравнению с прошлым годом и составили +7,2%. В последний раз мы видели такой высокий уровень инфляции в Австрии в октябре 1981 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост инфляции связан с увеличением цен на топливо, энергоресурсы и продукты питания.

Ранее сообщалось, что инфляция в Великобритании достигла рекордного показателя за 40 лет.