Российские военные обезвредили 11,3 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

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Российские вооружённые силы и МЧС России продолжают очищать территорию Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Российские военные обезвредили 11,3 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

«Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов», — сказал Мизинцев.

По его словам, обезврежено 1311 взрывоопасных предметов, из них 352 — за прошедшие сутки.

Ранее в ДНР заявили, что мероприятия по разминированию акватории Мариуполя завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта.

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