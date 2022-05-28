Российские военные обезвредили 11,3 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
- РИА Новости
«Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов», — сказал Мизинцев.
По его словам, обезврежено 1311 взрывоопасных предметов, из них 352 — за прошедшие сутки.
Ранее в ДНР заявили, что мероприятия по разминированию акватории Мариуполя завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта.