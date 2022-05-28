Российские военные обезвредили 11,3 тысячи взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские вооружённые силы и МЧС России продолжают очищать территорию Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооружённых сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов», — сказал Мизинцев.

По его словам, обезврежено 1311 взрывоопасных предметов, из них 352 — за прошедшие сутки.

Ранее в ДНР заявили, что мероприятия по разминированию акватории Мариуполя завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта.