В Минобороны России заявили о завершении разминирования порта Мариуполя

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Российские военнослужащие завершили разминирование порта Мариуполя. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Минобороны России заявили о завершении разминирования порта Мариуполя
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Отмечается, что российские военнослужащие обследовали 134 сооружения, в результате обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. украинских взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

Ранее в ДНР заявили, что мероприятия по разминированию акватории в Мариуполе завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта.

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