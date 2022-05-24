В Минобороны России заявили о завершении разминирования порта Мариуполя
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта», — приводит РИА Новости заявление ведомства.
Отмечается, что российские военнослужащие обследовали 134 сооружения, в результате обнаружено и обезврежено свыше 12 тыс. украинских взрывоопасных предметов и единиц вооружения.
Ранее в ДНР заявили, что мероприятия по разминированию акватории в Мариуполе завершены, в настоящее время идёт работа по восстановлению порта.