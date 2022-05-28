Минобороны России: украинские боевики планируют провокацию с химвеществами в Сумах

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские Вооружённые силы.
Минобороны России: украинские боевики планируют провокацию с химвеществами в Сумах
  • РИА Новости

«По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации с применением отравляющих веществ», — сказал он.

Мизинцев уточнил, что националисты намерены обстрелять приграничную российскую территорию из жилого района Сум и вынудить военных России на ответный удар, а после взорвать ёмкости с химически опасными веществами. Всё это должны заснять находящиеся на месте иностранные журналисты.

Он также добавил, что украинские боевики намеренно не выводили из района планируемого заражения мирных жителей, чтобы создать максимально ужасающую картинку.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви

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