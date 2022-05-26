Басурин заявил, что оставшиеся на «Азовстали» украинские военные не оказывают сопротивления

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала сообщил, что оставшиеся на заводе «Азовсталь» украинские военнослужащие не оказывают сопротивления силам Донецкой Народной Республики.

«Сопротивления они не оказывают, потому что понимают, что любой выстрел с их стороны обозначит, где они находятся», — цитирует Басурина ТАСС.

По словам замначальника Народной милиции ДНР, неизвестно точное количество украинских силовиков, находящихся на территории завода.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

20 мая российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».