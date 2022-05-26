Басурин заявил, что оставшиеся на «Азовстали» украинские военные не оказывают сопротивления
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«Сопротивления они не оказывают, потому что понимают, что любой выстрел с их стороны обозначит, где они находятся», — цитирует Басурина ТАСС.
По словам замначальника Народной милиции ДНР, неизвестно точное количество украинских силовиков, находящихся на территории завода.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.
20 мая российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России полностью освободили территорию металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Всего сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и боевиков «Азова».