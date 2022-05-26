Пушилин сообщил о задержании спрятавшихся на «Азовстали» украинских солдат

На заводе «Азовсталь» в Мариуполе задержали спрятавшихся или отставших при сдаче в плен украинских военнослужащих, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В интервью РИА Новости он отметил, что пока нельзя сказать, что на предприятии не осталось военнослужащих ВСУ или боевиков-националистов.

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то?.. Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже всё зачищено», — сказал Пушилин.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что, как рассказали украинские пленные, у них был приказ стрелять по мирным жителям и не брать в плен россиян.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.