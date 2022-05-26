Минобороны сообщило об уничтожении в районе станции Покровск подразделений и техники ВСУ

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Минобороны России сообщило об уничтожении в районе железнодорожной станции Покровск в Донбассе подразделений и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады украинских вооружённых сил.
Минобороны сообщило об уничтожении в районе станции Покровск подразделений и техники ВСУ
  • РИА Новости

«В районе железнодорожной станции Покровск Донецкой Народной Республики в результате удара уничтожены во время выгрузки подразделения и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, прибывшие для усиления украинской группировки в Донбассе», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также он проинформировал, что российские войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.

Конашенков сообщил, что также были поражены 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов.

Также российские ПВО сбили украинский вертолёт Ми-24 в небе над Харьковской областью.

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