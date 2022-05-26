Российские средства ПВО сбили украинский Ми-24 в небе над Харьковской областью
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- © Sergey Popsuevich/Transport Photo Images
«Российскими средствами ПВО над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолёт Ми-24», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе Кремидовки в Одесской области сбили доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт ВСУ.
По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, военнослужащие Донбасса освободили и взяли под полный контроль 219 населённых пунктов на территории ДНР.