МО России: украинские военные продолжают размещать бронетехнику на территории больниц
- РИА Новости
«В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике №3 (улица Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия», — заявил он на брифинге.
Мизинцев добавил, что в Лисичанске в ЛНР на территории городской больницы №1 (улица Сосюры) разместилось подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.