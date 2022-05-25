МО России: украинские военные продолжают размещать бронетехнику на территории больниц

Украинские военнослужащие продолжают размещать бронетехнику и огневые позиции на территории медицинских учреждений на подконтрольных Киеву территориях. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике №3 (улица Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия», — заявил он на брифинге.

Мизинцев добавил, что в Лисичанске в ЛНР на территории городской больницы №1 (улица Сосюры) разместилось подразделение ВСУ, а на прилегающей территории — бронетехника и огневые позиции артиллерии.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что украинские националисты из батальонов «Азов» и «Айдар» оборудовали огневые позиции в зданиях детских садов, больниц и церкви.