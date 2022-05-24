Власти Молдавии опровергли причастность спецслужб к теракту в Тирасполе

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире телеканала «Прайм» опроверг обвинения Приднестровья в причастности молдавских спецслужб к теракту в Тирасполе.

Комментируя признания, которые дал задержанный в Приднестровье подозреваемый, Гросу назвал их «типичной историей» с обвинением Кишинёва.

«Подозреваю, что они получили текст, который нужно было воспроизвести. Вся их смелость обычно сводится к обвинениям молдавских законных властей», — цитирует его ТАСС.

13 мая неизвестные совершили попытку поджога здания военкомата в Тирасполе.

В здание были брошены две бутылки с зажигательной смесью, охрана оперативно ликвидировала возгорание.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.