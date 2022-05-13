МВД ПМР: неизвестные пытались поджечь военкомат в Тирасполе

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Неизвестные совершили попытку поджога здания военкомата в Тирасполе, сообщает МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

«В здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Отмечается, что воспламенение было оперативно ликвидировано охраной.

В результате происшествия разрушений и пострадавших нет.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасностиотменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

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