МВД ПМР: неизвестные пытались поджечь военкомат в Тирасполе
«В здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Отмечается, что воспламенение было оперативно ликвидировано охраной.
В результате происшествия разрушений и пострадавших нет.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.