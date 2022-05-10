«Красный» уровень террористической опасности продлён в Приднестровье до 25 мая

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский продлил действие особых мер безопасности до 25 мая.

«Действие «красного» уровня продлено ещё на 15 суток — до 25 мая 2022 года включительно. Вадим Красносельский подписал соответствующий указ», — цитирует РИА Новости пресс-службу.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.