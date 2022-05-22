В Минобороны России заявили о ликвидации ещё 11 украинских беспилотников

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские средства ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников.
В Минобороны России заявили о ликвидации ещё 11 украинских беспилотников
  • РИА Новости

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Также, по его словам, в районах населённых пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Ранее Конашенков заявил, что российская авиация поразила три пункта управления и склад боеприпасов ВСУ.

16 мая Минобороны России опубликовало кадры разминирования крупного укреплённого района ВСУ вблизи теплоэлектростанции в освобождённом городе Счастье.

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