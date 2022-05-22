Российская авиация поразила три пункта управления и склад боеприпасов ВСУ

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация поразила три пункта управления и склад боеприпасов ВСУ.
Российская авиация поразила три пункта управления и склад боеприпасов ВСУ
  • РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожен склад с боеприпасами в районе населённого пункта Красный Лиман», — сказал он.

Ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, расположенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

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