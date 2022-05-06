ВС России уничтожили крупный склад ВСУ на заводе «Энергомашспецсталь» в Краматорске
- РИА Новости
Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам представителя Минобороны России, в районе населённого пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У».
Как отметил Конашенков, поражено десять опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск.
Сообщается, что российская авиация уничтожила 24 украинских военных объекта за минувшую ночь.
5 мая Конашенков сообщил, что российские ВС ударами высокоточных ракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом.