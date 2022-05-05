ВС России уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ВС ударами высокоточных ракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом.

«...уничтожены: в районе Кировограда — авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаеве — крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области — хранилище топлива для украинской военной техники», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские военные разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ и профессионального училища в Краматорске.

2 мая ВС России уничтожили четыре установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию в районе населённого пункта Межевая Днепропетровской области.