ВС России уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ВС ударами высокоточных ракет уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом.
ВС России уничтожили авиатехнику Украины на аэродроме под Кировоградом
  • РИА Новости

«...уничтожены: в районе Кировограда — авиационная техника на военном аэродроме «Канатово», в городе Николаеве — крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области —  хранилище топлива для украинской военной техники», — сказал он.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские военные разместили военную технику и оборудовали склад с боеприпасами на территории школ и профессионального училища в Краматорске.

2 мая ВС России уничтожили четыре установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию в районе населённого пункта Межевая Днепропетровской области.

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