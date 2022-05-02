Российские войска уничтожили четыре установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию на Украине

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Вооружённые силы России уничтожили четыре установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию в районе населённого пункта Межевая Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Российские войска уничтожили четыре установки ЗРК С-300 и радиолокационную станцию на Украине
  • РИА Новости

По его словам, в районе населённого пункта Покровское Днепропетровской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

«Также в районе населённого пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения», — заявил Конашенков.

Кроме того, в Минобороны проинформировали, что авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск за сутки.

Также ВС России уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине.

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