ВС России уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине
- AP
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины», — сказал он.
По его словам, в том числе уничтожены пять пунктов управления, включая командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад и 25 опорных пунктов.
Кроме того, российские войска поразили районы сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки — нацистского формирования «Айдар».
Ранее сообщалось, что Росгвардия помогла уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области.