ВС России уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине

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Вооружённые силы России в течение суток уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
ВС России уничтожили высокоточными ракетами 36 военных объектов на Украине
  • AP

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 36 военных объектов Украины», — сказал он.

По его словам, в том числе уничтожены пять пунктов управления, включая командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад и 25 опорных пунктов.

Кроме того, российские войска поразили районы сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки — нацистского формирования «Айдар».

Ранее сообщалось, что Росгвардия помогла уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области.

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