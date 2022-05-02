Авиация ВКС России поразила 27 опорных пунктов и до 160 человек личного состава ВСУ

Авиация ВКС России поразила 27 опорных пунктов ВСУ, уничтожены до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники.

Об этом сообщило Минобороны России.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населённого пункта Червоное Запорожской области», — заявили в ведомстве.

Также в рамках военной спецоперации на Украине российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ и до 280 человек личного состава.