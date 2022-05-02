Российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ

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В рамках военной спецоперации на Украине российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ и до 280 человек личного состава.
Российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
  • Gettyimages.ru

«Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, российские артиллеристы за сутки поразили 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии украинской армии.

В ходе воздушного боя в районе Славянска был также сбит украинский истребитель МиГ-29.

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