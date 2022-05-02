В рамках военной спецоперации на Украине российские артиллеристы уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ и до 280 человек личного состава.

«Уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны России.

Кроме того, российские артиллеристы за сутки поразили 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии украинской армии.

В ходе воздушного боя в районе Славянска был также сбит украинский истребитель МиГ-29.