Росгвардия помогла уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области

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Росгвардия помогла Вооружённым силам России уничтожить склады с ракетно-артиллерийским вооружением и танковую группу украинских войск в Харьковской области.
Росгвардия помогла уничтожить танковую группу ВСУ в Харьковской области
  • AP

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что военнослужащие отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии, которые выполняют служебно-боевые задачи по охране и обороне районов сосредоточения артиллерии и реактивных систем залпового огня российских вооружённых сил, обеспечили нанесение ударов по украинской военной инфраструктуре.

1 мая сообщалось, что российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24М в Харьковской области.

В конце апреля военнослужащие Росгвардии в Харьковской области обезвредили крупный оружейный склад украинских националистов, который те планировали использовать для диверсий.

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