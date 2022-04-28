Росгвардейцы обезвредили крупный склад оружия националистов в Харьковской области

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Военнослужащие Росгвардии в Харьковской области обезвредили крупный оружейный склад украинских националистов, который те планировали использовать для диверсий.
Росгвардейцы обезвредили крупный склад оружия националистов в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области военнослужащие Росгвардии досмотрели дома в лесном массиве и обнаружили в подвалах крупный склад вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в заявлении.

Отмечается, что на складе было обнаружено 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, более 30 тыс. патронов, более 3 тыс. гранат, десять ящиков гранатомётных выстрелов ВОГ-17 и т. д.

«Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований», — добавили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что силы спецназа Росгвардии разбили вооружённую группу украинских националистов и захватили самоходную артиллерийскую установку в Харьковской области.

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