Росгвардейцы обезвредили крупный склад оружия националистов в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области военнослужащие Росгвардии досмотрели дома в лесном массиве и обнаружили в подвалах крупный склад вооружения и боеприпасов ВСУ», — говорится в заявлении.
Отмечается, что на складе было обнаружено 300 осколочно-фугасных зажигательных снарядов, более 30 тыс. патронов, более 3 тыс. гранат, десять ящиков гранатомётных выстрелов ВОГ-17 и т. д.
«Установлено, что данный склад был заранее подготовлен националистами для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных формирований», — добавили в Росгвардии.
Ранее сообщалось, что силы спецназа Росгвардии разбили вооружённую группу украинских националистов и захватили самоходную артиллерийскую установку в Харьковской области.