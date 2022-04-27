Спецназ Росгвардии разбил вооружённую группу националистов в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что сотрудники подразделения спецназа Росгвардии проводили разведывательно-поисковые мероприятия в одном из населённых пунктов Харьковской области и выявили вооружённую группу националистов, а также замаскированную самоходную артиллерийскую установку на боевой позиции.
«Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти и бросить заранее подготовленные позиции», — отметили в Росгвардии.
Ранее росгвардейцы в Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих Украины.