Спецназ Росгвардии разбил вооружённую группу националистов в Харьковской области

Короткая ссылка
Силы спецназа Росгвардии разбили вооружённую группу украинских националистов и захватили самоходную артиллерийскую установку в Харьковской области.
Спецназ Росгвардии разбил вооружённую группу националистов в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сотрудники подразделения спецназа Росгвардии проводили разведывательно-поисковые мероприятия в одном из населённых пунктов Харьковской области и выявили вооружённую группу националистов, а также замаскированную самоходную артиллерийскую установку на боевой позиции.

«Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти и бросить заранее подготовленные позиции», — отметили в Росгвардии.

Ранее росгвардейцы в Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить