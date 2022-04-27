Спецназ Росгвардии разбил вооружённую группу националистов в Харьковской области

Силы спецназа Росгвардии разбили вооружённую группу украинских националистов и захватили самоходную артиллерийскую установку в Харьковской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сотрудники подразделения спецназа Росгвардии проводили разведывательно-поисковые мероприятия в одном из населённых пунктов Харьковской области и выявили вооружённую группу националистов, а также замаскированную самоходную артиллерийскую установку на боевой позиции.

«Завязался бой, в результате которого противник был вынужден отойти и бросить заранее подготовленные позиции», — отметили в Росгвардии.

Ранее росгвардейцы в Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих Украины.