Росгвардейцы в Харьковской области обнаружили заминированные тела военнослужащих Украины

Росгвардейцы обнаружили в Харьковской области заминированные тела украинских военнослужащих.

«В ходе осмотра позиций, оставленных украинскими военными в Харьковской области, военнослужащие подразделения специального назначения Росгвардии обнаружили оружие, военную технику и тела погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины и членов националистических формирований», — говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

В ведомстве отметили, что некоторые тела украинских военнослужащих были заминированы.

25 апреля сообщалось, что Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населённый пункт в Харьковской области.