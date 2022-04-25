Росгвардия уничтожила группу украинских военных в Харьковской области

Росгвардия уничтожила бронегруппу украинских военных, пытавшихся прорваться в населённый пункт в Харьковской области.

«Действия противника начались с артиллерийского обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии... По выявленным целям... артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», — рассказали в ведомстве.

В результате противник понёс существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий группа спецназа Росгвардии обнаружила два БТР противника, по которым был открыт огонь из ПТУР.

Атака ВСУ была отбита.

Ранее сообщалось, что спецназовцы Росгвардии обнаружили в Харьковской области ракету реактивной системы залпового огня и кассетные боеприпасы.