Росгвардия уничтожила группу украинских военных в Харьковской области
- РИА Новости
«Действия противника начались с артиллерийского обстрела позиций усиленной тактической группы Росгвардии... По выявленным целям... артиллерией Минобороны России по наводке военнослужащих и сотрудников Росгвардии был открыт огонь», — рассказали в ведомстве.
В результате противник понёс существенные потери и разделился на две группы, одна из которых заняла позиции в заброшенном ангаре, а другая укрылась в лесном массиве.
В ходе разведывательно-поисковых мероприятий группа спецназа Росгвардии обнаружила два БТР противника, по которым был открыт огонь из ПТУР.
Атака ВСУ была отбита.
Ранее сообщалось, что спецназовцы Росгвардии обнаружили в Харьковской области ракету реактивной системы залпового огня и кассетные боеприпасы.