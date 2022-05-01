Российские средства ПВО сбили два украинских бомбардировщика Су-24М в Харьковской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два бомбардировщика Су-24М ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что над населённым пунктом Токмак в Запорожской области были сбиты две украинские баллистические ракеты «Точка-У».

Также над населенным пунктом Семёновка в Харьковской области уничтожили два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего за ночь были уничтожены 12 украинских беспилотников.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Херсонской области средствами ПВО России в воздухе был сбит украинский Су-25.