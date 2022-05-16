Минобороны опубликовало видео разминирования позиций ВСУ в городе Счастье

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Минобороны России опубликовало кадры разминирования крупного укреплённого района ВСУ вблизи теплоэлектростанции в освобождённом городе Счастье.

Как сообщили в Минобороны, украинские националисты разместили на ТЭС и прилегающих к ней участках противотанковые и противопехотные мины.

В блиндажах сапёры обнаружили систему дистанционного подрыва мин, обезвредили десятки растяжек и ловушек.

Всего было обследовано около 50 га территории и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник запустил Луганскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в городе Счастье.

После того как город перешёл под контроль сил России и ДНР, сапёры провели разминирование на территории ТЭС.

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