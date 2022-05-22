Президент Польши Дуда прибыл в Киев для выступления в Верховной раде

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Президент Польши Анджей Дуда прибыл с официальным визитом в Киев и планирует выступить в Верховной раде Украины.

Согласно сообщению пресс-службы президента, Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте с момента начала российской спецоперации на Украине.

Ранее президент Польши отметил, что международное сообщество должно вынудить Россию выплатить Украине контрибуцию. 

Он также выступил против диалога с Россией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.

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