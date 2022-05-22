Президент Польши Дуда прибыл в Киев для выступления в Верховной раде
Согласно сообщению пресс-службы президента, Дуда станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинском парламенте с момента начала российской спецоперации на Украине.
Ранее президент Польши отметил, что международное сообщество должно вынудить Россию выплатить Украине контрибуцию.
Он также выступил против диалога с Россией.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.