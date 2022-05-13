Президент Польши Дуда надеется, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию

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Польский президент Анджей Дуда надеется, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. Об этом он сказал журналистам во время визита в Эстонию.
Президент Польши Дуда надеется, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию
  • AP

«Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о своём желании искоренить идеологию русского мира.

9 мая на посла России напали, его облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов в Варшаве.

До этого премьер Польши признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.

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