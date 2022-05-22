В США заявили о наличии угроз для религиозных общин на Украине

В Комиссии США по свободе вероисповедания в странах мира заявили, что ситуация на Украине якобы представляет опасность для религиозных общин. При этом в ведомстве утверждают, что Россия с 2014 года «притесняет» верующих на «оккупированных территориях». С докладом комиссии ознакомился RT.

«Конфликт представляет опасность для религиозных общин по всей Украине и может привести к ещё большему перемещению населения», — говорится в докладе.

В американской комиссии заявили, что российские власти якобы «используют безосновательные обвинения в религиозном экстремизме и терроризме» для подавления инакомыслия, оправдания арестов и закрытия религиозных учреждений на «оккупированных с 2014 года территориях Украины».

По словам сотрудников ведомства, коренным крымско-татарским мусульманам «на регулярной основе» предъявляются обвинения в терроризме на основании их этнорелигиозной принадлежности, а не каких-либо весомых доказательств.

Как отметил в разговоре с RT политолог Руслан Бальбек, выводы комиссии не подкреплены фактами.

«Пустословие, и, как всегда, бездоказательно. В Крыму с 2014 года верующие вздохнули свободно, получили уважение и помощь от государства, а те, кто прикрывает религией своё криминальное существование, получили по заслугам. Так что ни по этническому, ни по религиозному принципу в России никого не преследуют, просто в Вашингтоне пытаются преступников от крови отмыть», — прокомментировал он доклад.

В прошлом году глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал «несостоятельными и неразумными» аргументы о гонениях в отношении крымско-татарского народа. Он подчеркнул, что коренное население чувствует себя в российском Крыму «намного комфортнее, нежели его представители на Украине».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович назвал подобные обвинения очередным американским выпадом, который вписывается в ряд других недружественных акций со стороны Вашингтона.

«Будем разоблачать американское стремление использовать религиозный фактор для реализации своих внешнеполитических амбиций», — добавил Аскальдович.

В Соединённых Штатах на протяжении нескольких лет обвиняют Россию в преследованиях по религиозному признаку. Москва систематически опровергает подобные высказывания.