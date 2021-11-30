В МИД прокомментировали заявление Блинкена о религиозных свободах в России

Посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о религиозных свободах в России, отметив, что в стране нет преследований по религиозному признаку.

«Возмущает категоричная американская формулировка «вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключённых, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к «узникам совести». Напомню, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления», — заявил он РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга заявила, что администрация США намеренно политизирует религиозную сферу, чтобы вмешиваться в дела других государств.

17 ноября на сайте Госдепа США было опубликовано заявление Блинкена, в котором говорилось, что американская сторона выражает озабоченность религиозными свободами в России.