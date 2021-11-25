Захарова: США политизируют религиозную сферу для вмешательства в дела других государств

Администрация США намеренно политизирует религиозную сферу, чтобы вмешиваться в дела других государств, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга.

Так она прокомментировала представленный госсекретарём США Энтони Блинкеном 17 ноября перечень государств, «вызывающих озабоченность» по вопросу обеспечения свободы вероисповедания.

«Давно стало очевидным, что американская администрация преднамеренно политизирует религиозную сферу. Видимо, добивается этими намеренными действиями одного: под прикрытием заботы о правах верующих иметь возможность влиять на другие страны, наказывать их или, наоборот, поощрять, мотивировать к определённым действиям... То есть это ещё один инструмент оказания влияния, давления и вмешательства во внутреннюю повестку», — сказала Захарова.

В 2020 году директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Соединённые Штаты стремятся столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства в Белоруссии.

В 2017 году Госдеп США призвал российские власти отменить решение Верховного суда о запрете деятельности организации «Свидетели Иеговы»* в России. По мнению Вашингтона, это является «проявлением тревожной тенденции».

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).