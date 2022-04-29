В РПЦ осудили намерение Украины ввести санкции против Русской православной церкви
- РИА Новости
«Мы считаем, что попытки внести в санкционный список Святейшего Патриарха или представителей Русской православной церкви находятся в тренде тех заявлений, которые мы уже слышали от МИД Литвы. Мы продолжаем считать их абсурдными. Мы также помним, что на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, украинская власть постоянно пытается оказывать давление на верующих людей, относящихся к канонической церкви: лишает их храмов, провоцирует насилие в отношении как клириков, так и простых верующих. Всё это, на наш взгляд, является грубым вмешательством государства в дела религиозных организаций», — сказал собеседник RT.
Ранее стало известно, что в Верховной раде предлагают ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.