В РПЦ осудили намерение Украины ввести санкции против Русской православной церкви

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Полина Полетаева
Источник в Русской православной церкви (РПЦ) в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Раду внесли проект с предложением ввести санкции против представителей РПЦ.
В РПЦ осудили намерение Украины ввести санкции против Русской православной церкви
  • РИА Новости

«Мы считаем, что попытки внести в санкционный список Святейшего Патриарха или представителей Русской православной церкви находятся в тренде тех заявлений, которые мы уже слышали от МИД Литвы. Мы продолжаем считать их абсурдными. Мы также помним, что на протяжении последних лет, начиная с 2014 года, украинская власть постоянно пытается оказывать давление на верующих людей, относящихся к канонической церкви: лишает их храмов, провоцирует насилие в отношении как клириков, так и простых верующих. Всё это, на наш взгляд, является грубым вмешательством государства в дела религиозных организаций», — сказал собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Верховной раде предлагают ввести санкции в отношении представителей Русской православной церкви (РПЦ), в том числе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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