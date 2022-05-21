Junge Welt: причиной украинского кризиса является игнорирование НАТО интересов России
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«Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе», — говорится в материале.
Лафонтен также высказался против введения односторонних санкций в отношении России, отметив ущерб для экономики Германии.
«Мы стреляем себе в ногу», — пояснил он.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале мая допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.
Как отмечали в МИД России, рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «не оставит никого» из немцев или европейцев один на один с «вызванным Россией» ростом цен на энергоносители.