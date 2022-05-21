Junge Welt: причиной украинского кризиса является игнорирование НАТО интересов России

Короткая ссылка
Украинский кризис стал результатом игнорирования Вашингтоном и НАТО интересов безопасности России. Об этом в интервью Junge Welt заявил экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Junge Welt: причиной украинского кризиса является игнорирование НАТО интересов России
  • AP

«Москва уже 20 лет говорит о невозможности вступления Украины в Североатлантический альянс. Она настаивает, что никакие американские ракеты не могут быть размещены на украинско-российской границе», — говорится в материале.

Лафонтен также высказался против введения односторонних санкций в отношении России, отметив ущерб для экономики Германии.

«Мы стреляем себе в ногу», — пояснил он.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале мая допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Как отмечали в МИД России, рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «не оставит никого» из немцев или европейцев один на один с «вызванным Россией» ростом цен на энергоносители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить