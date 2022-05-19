Шольц пообещал помочь немцам преодолеть «вызванный Россией» рост цен на энергоносители

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «не оставит никого» из немцев или европейцев один на один с «вызванным Россией» ростом цен на энергоносители.
Шольц пообещал помочь немцам преодолеть «вызванный Россией» рост цен на энергоносители
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Как с национальной, так и с европейской точки зрения, мы всё время придерживаемся одного: чтобы вызванный Россией рост цен никого не перегружал, мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданами со средним или маленьким доходом. Они чувствуют ежедневно, что... выросли цены на бензин на заправке, а также на продукты», — сказал Шольц в бундестаге.

Он призвал на европейском уровне обеспечить «отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран», пишет РИА Новости.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале мая допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Как отмечали в МИД России, рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить