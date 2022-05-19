Шольц пообещал помочь немцам преодолеть «вызванный Россией» рост цен на энергоносители

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «не оставит никого» из немцев или европейцев один на один с «вызванным Россией» ростом цен на энергоносители.

«Как с национальной, так и с европейской точки зрения, мы всё время придерживаемся одного: чтобы вызванный Россией рост цен никого не перегружал, мы никого не оставим в одиночестве. Это особенно относится к гражданами со средним или маленьким доходом. Они чувствуют ежедневно, что... выросли цены на бензин на заправке, а также на продукты», — сказал Шольц в бундестаге.

Он призвал на европейском уровне обеспечить «отсутствие дефицита в энергообеспечении отдельных стран», пишет РИА Новости.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек в начале мая допустил, что введение ЕС эмбарго на российскую нефть может привести к росту цен.

Как отмечали в МИД России, рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.