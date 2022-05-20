Медведев: биолаборатории США могут занести в Россию возбудителей опасных болезней

Сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве несёт риск занесения в Россию возбудителей опасных болезней. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Значительную угрозу представляет сеть биолабораторий, которые сохраняют своё значение и действуют в некоторых государствах на постсоветском пространстве. Они организованы Соединёнными Штатами», — приводит слова Медведева ТАСС.

Он рассказал, что в биолабораториях «под ширмой сугубо научных исследований продолжается не вполне ясная военно-биологическая деятельность».

Эта деятельность «связана с возможностью занесения на территорию России возбудителей опасных заболеваний», заключил Медведев.

Ранее российский президент Владимир Путин во время саммита глав государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на военно-биологическую деятельность США на постсоветском пространстве, в том числе на Украине.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты умышленно блокируют попытки укрепить режим конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.