В Молдавии сообщили о планах возобновить переговоры с Приднестровьем

Власти Молдавии планируют возобновить диалог об урегулировании конфликта с Приднестровьем в формате «5+2» после разрешения ситуации на Украине, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

«Нужно разрешить приднестровский конфликт. Мы выступаем за его мирное урегулирование. Но мы понимаем, что нынешний формат переговоров «5+2» невозможно возобновить, пока идут военные действия на Украине», — цитирует его ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с молдавским лидером Майей Санду ранее заявил, что украинский конфликт может перейти на соседние страны, в частности Молдавию.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.