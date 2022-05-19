Макрон допустил расширение конфликта на Украине

Ряд инцидентов в Приднестровье показывают, что украинский конфликт может перейти на соседние страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с молдавским лидером Майей Санду.

Он отметил, что ситуация на Украине представляет угрозу для Молдавии.

«Распространение конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на... суверенитет и территориальную целостность Молдавии», — цитирует Макрона РИА Новости.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.