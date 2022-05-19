Макрон допустил расширение конфликта на Украине
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Он отметил, что ситуация на Украине представляет угрозу для Молдавии.
«Распространение конфликта на соседние страны не исключено. И Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью и всеми попытками посягнуть на... суверенитет и территориальную целостность Молдавии», — цитирует Макрона РИА Новости.
25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.