Политолог Мезюхо: в Польше достаточно сильны реваншистские настроения

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Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление помощника президента России Владимира Мединского о том, что Польша при первом удобном случае заберёт себе западные территории Украины.
Политолог Мезюхо: в Польше достаточно сильны реваншистские настроения
  • РИА Новости

По словам политолога, в настоящее время в Польше достаточно сильны реваншистские настроения и желание «вернуть под своё крыло часть земель, которые сегодня находятся в составе Украины».

«Ряд политических деятелей Польши вообще не стесняются в выражениях на эту тему... Мне кажется, вопрос аннексии Польшей части территории Украины не фантастический, а реальный», — сообщил эксперт.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял об отсутствии в настоящее время границы между Украиной и Польшей как таковой.

«Этим могут воспользоваться польские власти. Это может быть сделано вполне себе хитро. Под видом защиты Украины от России Польша может аннексировать часть украинской территории», — заключил Мезюхо.

Ранее Мединский выразил мнение, что Польша «при первом же удобном случае отгрызёт у друга Украины западноукраинcкие земли».

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