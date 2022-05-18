Мединский: Польша при первом удобном случае «отгрызёт» у Украины западные земли
- РИА Новости
«Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызёт у «друга» Украины западноукраиснкие земли», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
По его словам, есть исторический прецедент.
«В 1938 году, когда делили Чехословакию, у неё был большой друг — Польша. Вместо того чтобы защищать Чехословакию как союзника, Польша тут же отгрызла у неё Тешинскую область под шумок. Даже Черчиль от этого немного прибалдел и назвал тогда Польшу главной гиеной Европы», — заявил Мединский.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.