Мединский: Польша при первом удобном случае «отгрызёт» у Украины западные земли

Короткая ссылка
Помощник президента России Владимир Мединский высказал мнение, что Польша при первом удобном случае заберёт себе западные территории Украины.
Мединский: Польша при первом удобном случае «отгрызёт» у Украины западные земли
  • РИА Новости

«Зная историю, я ни секунды не сомневаюсь, что Польша при первом же удобном случае отгрызёт у «друга» Украины западноукраиснкие земли», — сказал он, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

По его словам, есть исторический прецедент.

«В 1938 году, когда делили Чехословакию, у неё был большой друг — Польша. Вместо того чтобы защищать Чехословакию как союзника, Польша тут же отгрызла у неё Тешинскую область под шумок. Даже Черчиль от этого немного прибалдел и назвал тогда Польшу главной гиеной Европы», — заявил Мединский.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению Варшавой контроля над её «историческими владениями» на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить