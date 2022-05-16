Премьер Грузии высказался о ситуации с запасами муки и пшеницы в стране

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании высказался о ситуации с запасами муки и пшеницы в стране.
Премьер Грузии высказался о ситуации с запасами муки и пшеницы в стране
  • AP
  • © Yves Herman/Pool

Комментируя заявление главы Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Левана Силагавы о том, что в стране заканчиваются запасы пшеницы и их хватит на десять дней, Гарибашвили указал, что соответствующих запасов в стране достаточно.

«Представители этой среды требуют введения пошлины за муку, правильно? Это, в свою очередь, вызовет рост цен на хлеб, что не входит в наши интересы и интересы народа. Поэтому ажиотаж был вызван искусственно, никаких проблем в стране на сегодня нет. Запасов муки и пшеницы более чем достаточно, и всего лишь через месяц-полтора мы соберём уже урожай своей пшеницы», — цитирует грузинского премьера РИА Новости.

Ранее Индия ввела запрет на экспорт пшеницы.

В марте руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты питания в Европе.

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