Премьер Грузии высказался о ситуации с запасами муки и пшеницы в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на правительственном заседании высказался о ситуации с запасами муки и пшеницы в стране.

Комментируя заявление главы Ассоциации производителей зерна и муки Грузии Левана Силагавы о том, что в стране заканчиваются запасы пшеницы и их хватит на десять дней, Гарибашвили указал, что соответствующих запасов в стране достаточно.

«Представители этой среды требуют введения пошлины за муку, правильно? Это, в свою очередь, вызовет рост цен на хлеб, что не входит в наши интересы и интересы народа. Поэтому ажиотаж был вызван искусственно, никаких проблем в стране на сегодня нет. Запасов муки и пшеницы более чем достаточно, и всего лишь через месяц-полтора мы соберём уже урожай своей пшеницы», — цитирует грузинского премьера РИА Новости.

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