В Ереване прошла акция против решения о сносе памятника освободителям Риги

В Ереване у офиса почётного консула Латвии в Армении прошла акция против решения о сносе памятника освободителям Риги, в знак протеста группа жителей возложила цветы у входа в здание дипломатического работника.

«Мы пришли сюда, чтобы выразить свою позицию по поводу того, что сейчас происходит в Латвии. Мы не согласны с этим. Наши деды погибали и освобождали Ригу не для этого», — приводит РИА Новости слова одного из организаторов акции, политолога Мариам Овсепян.

Участница акции Алла Акопян сравнила использование латвийскими властями тракторов у памятника с «бульдозерной революцией» в Югославии, назвав это «почерком англосаксов».

«Они хотели уничтожить память, но уничтожить память бульдозером невозможно, потому что она у нас в сердце, она у нас в душе», — сказала Акопян.

Она напомнила, что одним из руководителей операции по освобождению Латвии, во время которой погибли 150 тыс. советских воинов, был будущий Маршал Советского Союза Иван Баграмян.

«Люди разных национальностей восстанавливали Ригу, Латвию. На восстановление направлялись лучшие специалисты. И сегодня потомки этих людей живут со статусом негражданства», — сказала участница акции.

Она также рассказала, что гордится людьми, которые утром «заставили вздрогнуть Латвию», а к памятнику были возложены шеренги цветов.

«Мы пришли, чтобы поддержать этих людей», — подытожила Акопян.

13 мая Рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги. Следственный комитет России заявил, что такие инициативы — очередной факт пренебрежения историей борьбы советского народа с фашизмом. Ведомство проанализирует законность одностороннего решения властей Латвии.

В Совфеде России отметили, что это «борьба с прошлым мерзкими методами», а нынешние политики Латвии «не уважают и не ценят прошлое».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с заявлением, что регион в случае демонтажа памятника готов разместить мемориал на своей территории.