Ленинградская область готова разместить у себя памятник освободителям Риги
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Как сообщает РИА Новости, об этом Дрозденко написал в своём Telegram.
«Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги... Мы помним историю, уважаем её героев и найдём достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — отметил он.
Ранее рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.