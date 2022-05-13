Ленинградская область готова разместить у себя памятник освободителям Риги

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что регион в случае демонтажа памятника освободителям Риги готов разместить мемориал на своей территории.

Как сообщает РИА Новости, об этом Дрозденко написал в своём Telegram.

«Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги... Мы помним историю, уважаем её героев и найдём достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — отметил он.

Ранее рижская дума во время заседания проголосовала за снос памятника освободителям Риги.