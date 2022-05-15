Историк Кнутов осудил осквернение памятника советским воинам в Литве

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Полина Полетаева
Военный историк Юрий Кнутов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Литве вандалы свастикой осквернили памятник советским воинам.
Историк Кнутов осудил осквернение памятника советским воинам в Литве
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

Историк отметил, что подобного рода вандализм сейчас присущ многим странам.

«Вандализм на сегодняшний день, к сожалению, присущ не только Украине, Прибалтике и Польше. Уже затрагиваются и европейские государства, в том числе и Германия. Идёт тенденция возвращения неонацизма и реваншизма», — сказал Кнутов.

Он добавил, что таким образом происходит попытка искажения истории Второй мировой войны.

«Акции вандализма, которые проходят в странах Прибалтики, недавнее решение о сносе памятника в Латвии и сносы других памятников до этого — всё это звенья одной цепи, которые призваны принизить значимость победы Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Более того, это попытка вложить в головы европейцев и американцев, что СССР и гитлеровская Германия — это одно и то же», — уверен эксперт.

По его мнению, данные действия преследуют «далекоидущую цель».

Ранее стало известно, что в Шяуляйском районе Литвы неизвестные осквернили памятник погибшим советским воинам, нарисовав свастику.

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