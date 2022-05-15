В городе Нерюнгри Якутии осквернён памятник воинам-интернационалистам
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«По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по сообщению об осквернении неизвестными лицами памятника воинам-интернационалистам, расположенного в г. Нерюнгри», — говорится в сообщении.
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Эстонии.