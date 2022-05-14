Лукашенко освободил от должности посла Белоруссии в Польше

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил посла республики в Польше Владимира Чушева от должности.

«В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Республики Белоруссия освободить Чушева Владимира Николаевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Белоруссия в Республике Польша», — приводит текст соответствующего указа Интерфакс.

Ранее президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» высказался об отсутствии диалога между ЕС и Белоруссией по ситуации с мигрантами.

В июне 2021 года ЕС ввёл экономические секторальные санкции против Белоруссии.