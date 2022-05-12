Депутат Бессараб раскритиковала намерение Латвии снести памятник освободителям Риги

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Дарья Ускова
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что парламент Латвии одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.
Депутат Бессараб раскритиковала намерение Латвии снести памятник освободителям Риги
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам парламентария, мемориал олицетворяет память о подвиге солдатов, которые «ценой собственной жизни отстояли право на жизнь латвийского народа».

Латвийские власти делают всё, чтобы как можно быстрее вычеркнуть из сознания народа такие понятия, как «победа» и «Великая Отечественная война», считает депутат.

«Как показала жизнь, многие европейские страны не простят нам нашу победу в Великой Отечественной войне. Но мы о ней не забудем и не позволим забыть будущим поколениям», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

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