Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что парламент Латвии одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

По словам парламентария, мемориал олицетворяет память о подвиге солдатов, которые «ценой собственной жизни отстояли право на жизнь латвийского народа».

Латвийские власти делают всё, чтобы как можно быстрее вычеркнуть из сознания народа такие понятия, как «победа» и «Великая Отечественная война», считает депутат.

«Как показала жизнь, многие европейские страны не простят нам нашу победу в Великой Отечественной войне. Но мы о ней не забудем и не позволим забыть будущим поколениям», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что латвийский сейм одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.