В Госдуме осудили резолюцию сейма Литвы о якобы террористической деятельности России

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом».
В Госдуме осудили резолюцию сейма Литвы о якобы террористической деятельности России
  • AFP
  • © Petras Malukas

Водолацкий отметил, что такие страны, как Латвия, Литва, Эстония, Польша, всеми силами пытаются доказать свою состоятельность.  

«Они принимают те решения, которые, на их взгляд, показывают крутость и самостоятельность. Это люди, которые забыли свою историю, которые не помнят о том, что Россия всегда боролась с терроризмом. Они видят, что (антироссийские. — RT) санкции не работают. Да, нашему государству тяжело в потоке санкций, но мы этот удар выдерживаем, а бумеранг прилетает в них», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, история «всё расставит по своим местам».

По его мнению, о тех, кто принимает подобные решения, забудут, они «уйдут в небытие». 

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала экстремистским решение сейма Литвы, назвавшего Россию «страной-террористом».

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